Zeeuwse gemeenten over klimaatakkoord: meer geld en communicatie

Marga Vermue, burgemeester van Sluis. (foto: Gemeente Sluis)

In de motie staat onder meer dat de individuele gemeenten in het klimaatakkoord uit het oog zijn verloren, terwijl de gemeenten de sleutel in handen hebben voor een succesvolle uitvoering van het klimaatakkoord. "We willen een situatie zoals die er bij de jeugdzorg was voorkomen, toen er onvoldoende financiële middelen vanuit het Rijk beschikbaar werden gesteld", zegt Marga Vermue.

'We hopen dat er nu verbetering komt'

Volgens de VZG wordt er nu door te veel partijen overleg gevoerd over het klimaatakkoord, waardoor er geen helder overzicht is van wat er besproken wordt. De VZG had graag gezien dat er binnen de overleggende partijen ook ruimte was ingebouwd voor de provinciale afdelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en niet slechts door bestuurders van de VNG. "De motie is unaniem aangenomen, we hopen dat er nu verbetering komt", zegt Vermue.

Marga Vermue over het klimaatakkoord