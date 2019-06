Schuimalg zorgt voor mosselsterfte, kwekers onzeker over grootte oogst

Mosselen (foto: Omroep Zeeland)

De alg leeft in de Oosterschelde en richt in ieder geval schade aan op de mosselpercelen ten oosten van de Zeelandbrug. Kwekers hebben daar sinds halverwege vorige maand een verhoogde mosselsterfte gezien. Hoe groot de totale sterfte precies is, is nog niet duidelijk.

"Sommige kwekers maken melding van tientallen procenten sterfte op een bepaald perceel", zegt Addy Risseeuw, voorman van de Zeeuwse mosselkwekers. "Maar er kunnen ook percelen zijn waar het niet of in beperkte mate is. Vandaar dat we het hebben over onzekerheid bij mosselkwekers."

Hoe zorgt die alg voor schade?

Hoe het kan dat de schuimalg dit jaar zo welig tiert, weet niemand. "Dat is ook voor wetenschappers nog onduidelijk", vertelt Risseeuw. "Dit fenomeen komt vaker voor, maar de hevigheid van de bloei verschilt per jaar. Of dat te maken heeft met de temperatuur of de zachte winter... Er is nog geen eenduidig bewijs voor de oorzaak."

Vanaf een boot worden mossels gevangen op de Oosterschelde. (foto: ANP)

De alg zorgt op twee manieren voor schade. "Het is een alg die door de mossel opgenomen wordt, maar het is een vrij grote vorm", zegt Risseeuw. "Het zou kunnen dat de spijsvertering daar wat door verstoord raakt." Ten tweede zakt de alg, als ie sterft, naar de bodem om daar af te sterven. "Dat kan ervoor zorgen dat de hoeveelheid zuurstof in het water beperkt wordt voor de mosselen."

'Pas op oogstmoment zekerheid'

Het mosselseizoen (voor bodemcultuurmosselen) start traditiegetrouw rond 1 juli. Het seizoen voor de hangcultuurmosselen is eind mei begonnen. Risseeuw: "Pas op het moment dat we tegen het oogstmoment aanzitten, wordt duidelijk hoe groot de schade is en welke gevolgen dat op het mosselseizoen heeft."