Dit is de woonboot van het jaar en hij komt uit Zeeland

"Als het aan mij ligt, varen we hem vandaag nog naar Zeeland", grapt architect Benno. "Het is een woonboot dus we kunnen hem natuurlijk verplaatsen, maar het biedt absoluut kansen voor onze provincie. In plaats van je te beschermen tegen het water, zou je er over na kunnen denken dat je in een wateromgeving prima kunt wonen."

'Drijvende woningen naar Zeeland varen'

Eigenaar Maarten Vroegindeweij laat hem liever in Dordrecht liggen, maar ziet wel mogelijkheden. Hij is naast de trotse eigenaar van de woonboot van het jaar ook bouwingenieur en zette de boot zelf in elkaar. "Naar aanleiding van dit project ben ik samen met mijn broer een bedrijf begonnen in Gouda. We hebben een oude scheepswerf gekocht en daar gaan we drijvende woningen bouwen. We kunnen dus een aantal drijvende woningen voor Zeeland produceren en dan varen we die naar de provincie als ze af zijn."

Als je binnen kijkt voelt de woonboot niet echt als een woonboot (foto: Omroep Zeeland)

De woonboot van het jaar voelt niet helemaal als een woonboot als je binnen staat, al schommelt hij wel een beetje bij het passeren van een boot. Het is een hoge ruimte, met veel ramen en houten balken zoals in een landelijk huis. "De reden dat dit de woonboot van 2018 is geworden, is toch de bijzondere vorm", zegt Luttikhuizen.

"De woning heeft een rechthoekige basis en wij hebben daar bovenop een huis gezet en die hebben we afgeschuind is de richting van Villa Augustus, een oude watertoren. Aan de andere kant vanuit de keuken hebben we een prachtig zicht op de molen."

Slapen onder de waterspiegel

De woonboot is veel ruimer dan hij in eerste instantie oogt en dat komt omdat hij uit vier niveaus bestaat. Zo zit de laagste verdieping onder de waterspiegel. Luttikhuizen: "Daar hebben we de slaapvertrekken een plekje gegeven. Dat betekent dat als je ligt te slapen je als het ware onder de waterspiegel slaapt. Als je 's ochtends opstaat en je kijkt uit het raampje, dan kijk je een eend in zijn bek."