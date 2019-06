Een volle kerk voor het afscheid van gedeputeerden Carla Schönknecht en Ben de Reu

"Ik hoop dat je kunt genieten van je vrije tijd en misschien komen we elkaar nog eens tegen", zei Luc Mangnus van waterschap Scheldestromen tegen Carla Schönknecht. De afgelopen jaren kwamen ze elkaar regelmatig tegen en dus vindt hij het jammer dat ze ermee stopt. "Het is altijd jammer dat een goed bestuurder vertrekt, maar we wisten van tevoren dat ze niet herkiesbaar was", zegt Mangnus.

De schoonzus van Schönknecht heeft daar andere gevoelens over: "Ik vind dat ze nu aan haar welverdiende vakantie kan beginnen", aldus Anneke Vermeulen die na even twijfelen 'nee' antwoordt op de vraag of ze het jammer vindt dat Schönknecht stopt. "Ze heeft heel haar leven gewerkt, nu is het zover, kan ze lekker gaan genieten van haar familie, gezin en vrije tijd."

Meer familietijd

Of Ben de Reu net zoveel vrije tijd krijgt, is de vraag. Naast de nevenactiviteiten die hij al had, denk aan voorzitter van Vlaams-Nederlands Cultuurhuis De Buren en betrokken bij het project Muziek in de Klas, werd vanavond bekend dat hij ook voorzitter van de Stichting Zeeuws Elftal wordt. Tot verbazing van zijn zus. "Daar wist ik niets van, maar het past wel bij hem want hij heeft vroeger ook gevoetbald", vertelt Leuntje de Reu.

Ook zij twijfelt of hij meer vrije tijd krijgt. "Ben kennende gaat hij gewoon door zoals hij altijd deed", zegt ze. Toch denkt ze dat ze hem wel vaker zal zien: "Als gedeputeerde was hij altijd heel erg druk."

De Nieuwe Kerk in Middelburg zat vol met familie, vrienden en collega's van Ben de Reu en Carla Schönknecht (foto: Omroep Zeeland)

De twee gedeputeerden reageerden vrij neutraal op hun aftreden. "Ik wist het al een poosje, dus dan kan je er heel nuchter mee omgaan", zegt Schönknecht. Toch werd ze wel even emotioneel toen ze in haar toespraak haar familie bedankte. "Als ik een afspraak afzei dan begrepen jullie dat, maar ik beloof dat ik jullie vanaf nu heel veel tijd kan geven", zei Schönknecht in haar speech.

Komende vrijdag dragen de Reu en Schönknecht officieel het stokje over aan Anita Pijpelink van de PvdA en Dick van der Velde van de VVD.

