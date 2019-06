LIVE: Duizenden deelnemers beklimmen Alpe d'HuZes

Volg de deelnemers in hun tocht naar boven via de tv-uitzending of de stream hieronder.

Ook op de radio is er volop aandacht voor de Zeeuwse deelnemers. Onze presentatoren bellen ze regelmatig om te horen hoe het gaat.

Alpe d'HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto 'opgeven is geen optie' op één dag tot maximaal zes keer de legendarische berg Alpe d'Huez beklimmen. Het doel: zoveel mogelijk geld inzamelen in de strijd tegen kanker.

Tijdens die eerste editie in 2006 werd er ruim 370.000 euro opgehaald voor KWF. 2012 was het recordjaar met een bedrag van ruim 32 miljoen. Vorig jaar bleef de teller steken op ruim 11 miljoen euro. De deelnemers beklimmen morgen maximaal zes keer de Alpe d'Huez.

Onderzoek naar kanker

De opbrengsten ondersteunen wetenschappelijk onderzoek naar kanker om de ziekte onder controle te krijgen. Zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker.

Delta Ride for the Roses

Volgende week zaterdag, op 15 juni, wordt er in Zeeland gefietst voor KWF Kankerbestrijding. Dan wordt in Zeeuws-Vlaanderen de Delta Ride for the Roses verreden. Een verslag van de Delta Ride is op maandag 17 juni te zien in Evenement van de Week.