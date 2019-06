Stichting Beschermde Wieg: meer dan alleen vondelingenkamers, zeker in Zeeland

Uit het landelijke verslag van de organisatie blijkt dat vrouwen die hulp zoeken veelal te maken hebben met zaken als incest, een strenge geloofsomgeving of extreme armoede. Omdat de vrouwen vaak erg bang zijn, is de Beschermde Wieg terughoudend in het verstrekken van informatie. Om hoeveel en wat voor vrouwen het in Zeeland precies gaat wil de stichting daarom niet bekendmaken, maar volgens bestuurslid Kitty Nusteling gaat het in onze provincie om flinke aantallen. "Ik kan je verzekeren dat er in Zeeland kwetsbare zwangeren zijn die in verdrietige situaties zitten", vertelt Nusteling.

Voorkomen van vondelingen

Zeeland heeft als enige provincie in Nederland twee vondelingenkamers, in Goes en in Middelburg. In die kamers kan een vrouw haar baby veilig achterlaten, er komt dan meteen hulp. Toch zijn die kamers meer bedoeld als uiterste noodmiddel. De Beschermde Wieg wil vooral voorkomen dat vrouwen hun baby achterlaten en hoopt ze in een eerder stadium van de zwangerschap te helpen.

Over de Beschermde Wieg Sinds de oprichting in 2014 hebben meer dan negenhonderd vrouwen hulp en advies gevraagd bij de Beschermde Wieg.

De stichting hielp in totaal 36 vrouwen om anoniem te bevallen en afstand te doen van hun kind. Bijna alle vrouwen besloten na een gesprek om hun gegevens wel te laten deponeren bij een notaris.

In Nederland zijn acht vondelingenkamers van de Beschermde Wieg. Twee daarvan zijn in Zeeland: in Goes en in Middelburg.

Het is één keer voorgekomen dat een baby achtergelaten werd in een vondelingenkamer, dit gebeurde in juni 2018. De stichting heeft niet bekend gemaakt waar dit gebeurde. Na een gesprek met de moeder heeft ook zij besloten om haar gegevens achter te laten. Deze worden bewaard bij een notaris tot het kind 16 jaar is.

Volgens de Beschermde Wieg worden in Nederland jaarlijks gemiddeld 1 tot 2 levende en 4 dode vondelingen gevonden. Dit is volgens deskundigen slechts het topje van de ijsberg, het werkelijke aantal dode vondelingen zou veel hoger liggen. De moeders maken geen gebruik van controles bij een verloskundige en komen niet voor in officiële registers waardoor de baby niet gemist wordt. Bron: Beschermde Wieg Resultaten 2014 tot 2019

Vrouwen die aankloppen bij de stichting zijn vaak extreem bang dat hun zwangerschap uitkomt en durven zich daarom niet tot de reguliere hulpinstanties te richten. De Beschermde Wieg helpt deze vrouwen bijvoorbeeld door ze anoniem mee te nemen naar controles of te laten bevallen in een ziekenhuis buiten de provincie waar ze hun naam niet hoeven te noemen.

Kamers illegaal

Na de oprichting van de vondelingenkamers in 2014 was er veel commotie. Het te vondeling leggen van een kind is strafbaar en de kamers van de Beschermde Wieg zijn dat op papier dus ook. Toch begint de politiek de stichting tegemoet te komen. Eind april liet minister Sander Dekker aan de Tweede Kamer weten dat vrouwen die hun kind in een van de kamers achterlaten geen vervolging hoeven te vrezen, voor de baby wordt immers direct gezorgd.

(foto: Omroep Zeeland)

Verhalen van vrouwen die hulp zochten bij de Beschermde Wieg: "Ik verloor een bloedprop en kreeg enorme buikpijn. Ik vreesde dat ik zwanger was en een miskraam kreeg. Ik belde Beschermde Wieg en de vrijwilliger nam me mee naar een ziekenhuis waar ik mijn naam niet hoefde te zeggen. Het bleek dat ik negen maanden zwanger was en de bevalling was begonnen. Mijn familie mocht hier niets van weten. In mijn cultuur en geloof kun je niet zwanger zijn als ongehuwde jonge vrouw. De vrijwilliger bleef tijdens de bevalling bij me en dat was fijn. Uiteindelijk ben ik twee dagen samen geweest met mijn baby. Ik heb hem een naam gegeven en mocht meedenken over de verschillende vormen van adoptie. Ik mag hem ook zien op afspraak. Voor mijn kind is dit een veilige oplossing." "Ik moet denk ik binnenkort bevallen. Ik weet niet of alles goed is met de baby. Volgens mij ben ik begin oktober zwanger geworden. Ik weet niet wat ik moet doen, ik kan bij niemand terecht. Ik heb al drie kinderen en geen geld." "Ik ben een ongetrouwde vrouw. Kan niet bevatten dat ik zwanger ben. Ik kan er niet van slapen want ik kan dit aan niemand vertellen en bij niemand terecht." "Ik verlies wat vocht en ik heb gegoogeld in ik denk dat ik aan het bevallen ben. Negen maanden geleden heb ik een onvrijwillig seksueel contact gehad en ik wil en kan de baby niet opvoeden. Ik ben gaan studeren in het midden van het land om uit die omgeving met vreselijke herinneringen te ontsnappen. Niemand weet van mijn zwangerschap af en niemand mag het weten. Ik schaam me zo." "Ik woon in een dorp in een streng christelijke gemeenschap. Ik heb al drie puberkinderen en vrees al een tijdje dat ik in verwachting ben. Vooral mijn kinderen wil ik die schaamte besparen. Ik ben weduwe en heb één keer een afspraakje gehad via een datingsite. Ik durfde niet naar de apotheek voor een voorbehoedsmiddel of zwangerschapstest omdat iedereen elkaar hier kent en dacht eigenlijk ook dat ik al in de overgang zat. Ik kan niemand in vertrouwen nemen, ook de huisarts niet omdat hij familie is."

De Stichting Beschermde Wieg is dag en nacht bereikbaar via het gratis nummer 0800-6005 of via Whatsapp op 0611116565.