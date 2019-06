Eredoctoraat voor schrijfster Carolijn Visser

Carolijn Visser (foto: Omroep Zeeland )

Carolijn Visser groeide op in Middelburg. Na haar middelbare schooltijd reisde ze de hele wereld over en schreef boeken over de culturen waarmee ze in aanraking kwam in onder meer Vietnam, Nicaragua, Estland, China en Tibet. Maar haar meest recente boek Zeeuws Geluk is geen reisverhaal, dat werk gaat over haar jeugd in Zeeland.

In de prijzen

Haar boeken worden door een breed publiek gelezen en gewaardeerd. Visser won er ook al heel wat prijzen mee. Zo kreeg ze in 2017 zowel de Zeeuwse Boekenprijs als de Libris Geschiedenisprijs voor het boek Selma.

Het eredoctoraat wordt uitgereikt op donderdag 26 september in Heerlen, de Open Universiteit viert dan de 35e 'dies natalis' oftewel verjaardag.

