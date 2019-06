ABNAMRO sluit kantoor in Zierikzee

Havenpark Zierikzee (foto: commons.wikipedia.org)

Klanten die geen genoegen nemen met een videogesprek, internetbankieren of telefonisch contact worden voortaan doorverwezen naar het kantoor aan de Piet Heinstraat in Goes of een van de andere kantoren. Voor ouderen is een zogenoemde 'financiële zorgcoach'.

Het pand in Zierikzee wordt verkocht. De medewerkers krijgen een baan bij een van de andere vestigingen van ABNAMRO. In Zeeland zijn die vanaf 13 september te vinden in Goes, Terneuzen en Middelburg.