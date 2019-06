Aanbesteding Marinierskazerne weer een jaar uitgesteld

Marinierskazerne in Doorn (foto: ANP)

Het is niet de eerste keer dat de aanbesteding is uitgesteld. De reden deze keer is dat Defensie met vertegenwoordigers van het personeel nog een inspraakprocedure moet doorlopen. Dat gaat onder meer over de voorzieningen van de kazerne. Daarna moet ook nog een medezeggenschapstraject worden afgewerkt.

Het besluit om de marinierskazerne te verplaatsen naar Vlissingen werd genomen in 2012. Het plan was toen dat de kazerne in 2017 zou worden geopend. Volgens provincie en gemeente loopt Zeeland ieder jaar dat de bouw vertraagd wordt 28 miljoen euro mis aan inkomsten.

Gedeputeerde Carla Schönknecht is er rotsvast van overtuigd dat van al het uitstel geen afstel komt. "Die kazerne komt er gewoon." zegt ze in haar eerste reactie. "Ik lees ook in de brief dat dat in 2024 is. Ik zie het als een onderstreping van datgene wat ik al die jaren heb uitgedragen."

Gedeputeerde Carla Schönknecht is niet verrast door de brief

