Van Pakistan naar Wemeldinge, nu nog een baan

Van Pakistan naar Wemeldinge

Eén van de mensen die een werkervaringsplek heeft is Emmanuel. Drie jaar geleden vluchtte hij, fysiotherapeut bij het Rode Kruis, weg uit zijn vaderland Pakistan. Uiteindelijk kwam hij in Wemeldinge terecht. Nu wil hij graag weer als fysiotherapeut aan het werk, maar net als bij andere statushouders duurt die zoektocht naar werk lang.

De komende zes maanden is Emmanuel onder de pannen met zijn werkervaringsplek bij zorggroep Ter Weel in Goes. Als medewerker op de fysiotherapie-afdeling helpt hij ouderen bij sporten. Met behoud van zijn bijstandsuitkering kan hij zo werkervaring op doen. Hij is er blij mee: "Ik vind het leuk om mensen te helpen. In de toekomst hoop ik een baan te vinden om dit werk te blijven doen."

Zijn begeleider, Ilse, is ook blij met Emmanuel. "Hij doet het goed, alleen de Nederlandse taal is zijn struikelblok. Die beheerst hij nog niet goed en soms schakelt hij over naar het Engels. We proberen hem zoveel mogelijk te helpen om volledige Nederlandse zinnen te maken."

Bedrijven staan nog niet altijd open voor statushouders." Kim Hovius, jobhunter statushouder

Emmanuel dankt zijn werkervaringsplek aan Kim Hovius. Zij is jobhunter voor statushouders bij de GR de Bevelanden. Hovius: "We merken dat het lastig is. Veel statushouders komen naar Nederland zonder diploma's, ondanks dat ze in hun eigen land veel werkervaring hebben opgedaan. Daarbij vormt de Nederlandse taal een barrière."

Hoe worden statushouders aan een baan geholpen? GR de Bevelanden kreeg subsidie van de provincie Zeeland, via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), om statushouders aan een baan te helpen. De provincie en de Arbeidsmarktregio Zeeland hebben samen het Aanvalsplan Arbeidsmarktregio Zeeland opgesteld. Samen proberen ze het tekort aan arbeidskrachten terug te dringen. De Zeeuwse gemeenten en uitkeringsinstantie UWV zijn verantwoordelijk voor deze klus. Vandaar dat de GR de Bevelanden geld heeft om vijftig statushouders naar een baan te begeleiden. Doelstelling is om dit jaar Op dit moment hebben twaalf statushouders een betaalde baan gevonden en zes, net als Emmanuel, een werkervaringsplek.

Ondanks veel open vacatures in Zeeland, lijkt de match niet één op één gemaakt. Hovius: "Bedrijven staan nog niet altijd open voor statushouders. Werkgevers zijn bang dat ze veel tijd kwijt zijn aan het inwerken." Toch hoopt Hovius de vijftig dit jaar nog te halen. "Met medewerking van zowel de statushouders als Zeeuwse bedrijven, heb ik hoop dat we toch een heel eind gaan komen."

In Zeeland zijn er in totaal zo'n 1.500 statushouders, een deel daarvan kan na een traject aan het werk. Zorggroep Ter Weel gaat kijken of ze Emmanuel na zijn werkervaringsplek een baan kunnen aanbieden.