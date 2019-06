Volleyballegende Harley in actie in Vlissingen

De Braziliaanse volleyballegende Harley Marques Silva doet mee aan het toernooi in de Eredivisie in Vlissingen (foto: SportWorx)

Het toernooi in Vlissingen wordt gespeeld op zaterdag 15 en zondag 16 juni op het Vlissingse Badstrand. Ook het Belgische topduo Koekelkoren/Van Walle (25e op de wereldranglijst) doet mee.

Cristiano Ronaldo

Wilco Nijland van SportWorx, dat verantwoordelijk is voor het deelnemersveld, legt de komst van Harley uit. "Je moet het zien alsof Cristiano Ronaldo gestopt is met voetballen, maar toch nog een keertje aan een toernooi in Nederland meedoet."

Harley heeft in de jaren dat hij speelde een grote erelijst opgebouwd. Zo is hij meervoudig winnaar van de World Tour en op het wereldkampioenschap in 2009 werd hij tweede. "Hij is een van de beste Braziliaanse beachvolleyballers ooit."

Harley Marques Silva (foto: SportWorkx)

Het is voor het eerst dat Harley zijn opwachting maakt in Zeeland. Wel deed hij vorig jaar met Neilton Moises Santos Merces mee aan de toernooien in Leeuwarden en Utrecht. In Utrecht won het duo.

Ook de uit Hulst afkomstige Dirk Boehlé doet mee in Vlissingen. Met Stefan Boermans won hij al de toernooien in Heerlen en Heerenveen.