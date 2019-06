Officier die Zoutelande redde heeft nu zijn eigen pad in de duinen

Lou Kodde, ooggetuige van de bevrijding van Zoutelande, kwam met het voorstel om de naam Flunder te vereeuwigen in Zoutelande. Dit idee is opgepikt door de Dorpsraad Zoutelande in samenwerking met het comité Bevrijding Zoutelande en de gemeente Veere. Het pad op de duinen bij het Meester Schoenmakerpad en Duinhotel Tien Torens heet vanaf nu het "Dan Flunderpad".

Dorp bleef gespaard

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat het dorp bevrijd werd. Het pad leidt naar de observatiebunker boven op het duin. Zo maakt het een verbinding tussen de twee bunkers in dit gebied. Beide bunkers zijn een museum. Bij de onthulling van het naambord waren leerlingen van kindcentrum 't Paalhoofd aanwezig. Er is ook een boekje gepresenteerd met als titel: "Hoe Zoutelande in november 1944 gespaard bleef".

Wie was Dan Flunder? Dan Flunder was commandant van het 48e Royal Marine Commando van het Engelse leger. Hij heeft met zijn peloton Zoutelande bevrijd op 2 november 1944. Flunder heeft volgens ooggetuigen eigenhandig de laatste Duitser uitgeschakeld. Daarmee kon hij de verwoesting van Zoutelande voorkomen. Hij kon via de radio de bombardementen vanaf zee stoppen.

Lou Kodde herinnert zich als de dag van gisteren dat hij, als 11-jarige jongen, Dan Flunder in 1944 op het duin zag staan. Toen het 's ochtends stil werd, na een hele nacht beschietingen, zag hij hoe een Duitser standhield in een topje van de duinen. Kodde: "Hij had daar een hele strategische positie, iedere geallieerde die eraan kwam, had hij zo onder vuur."

Scherpschutter

Commandant Flunder trok ondertussen van een andere kant op. "Nu had die Duitser in de schuttersput het vuur van twee kanten", vervolgt Kodde. "Die Duitser was een scherpschutter, maar captain Flunder blijkbaar ook. Zodra zijn Duitse helmpje boven de duinrand kwam, heeft Flunder hem een schot gegeven."

De onthulling van het naambordje van het Dan Flunderpad. (foto: Omroep Zeeland)

