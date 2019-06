Bijenresort moet fruitsector een boost geven

Borsele is dé fruitteeltgemeente van Nederland en wil zich nu daarom ook gaan profileren als bijvriendelijke gemeente. De komst van het resort is onderdeel van het driejarige grensoverschrijdende 'Interreg-project'; meer natuur voor pittig fruit. Samen met Landschapsbeheer Zeeland hebben negen fruittelers in de regio maatregelen genomen om de gastvrijheid voor de wilde bijen te vergroten.

Bestuiving

Uit het project en uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen kwam naar voren dat met name de wilde bij erg belangrijk is voor de fruitteelt. In Zeeland zijn tweehonderd verschillende bijensoorten. Bestuiving door verschillende soorten bijen zou zorgen voor meer en betere vruchten. Telers kunnen hun oogst dan vaker als klasse 1 naar de veiling brengen en op die manier levert de bij de appel- en perensector miljoenen winst op.

Het resort is gemaakt door werknemers van dagbestedingsboerderij Kom 's Kieke in Goes. Zij waren ook aanwezig bij de opening van het resort.