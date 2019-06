Zwangerschap in Zeeland lang niet altijd een roze wolk

De noodlijn gaat. Aan de lijn is een vrouw die in paniek is. Ze heeft hevige buikpijn en is bang dat ze zwanger is. Ze is ook doodsbang dat iemand in haar omgeving de zwangerschap ontdekt. Helen brengt haar naar een ziekenhuis buiten de provincie. Daar blijkt dat ze al bijna volledige ontsluiting heeft.

Als vrijwilliger bij de Stichting Beschermde Wieg kan Helen Bihi-Zenou opgeroepen worden voor dit soort noodgevallen. "Ik ben zelf in een hele fijne bubbel opgegroeid, dus het is wel een eyeopener hoeveel leed er eigenlijk ook is", vertelt ze. In de schuur in haar achtertuin is ook een vondelingenkamer van de Stichting Beschermde Wieg, te bereiken via de brandgang. Wanneer iemand de deur opent, worden zij en haar man telefonisch gealarmeerd.

Heftige dingen meegemaakt

Vrouwen melden zich niet alleen bij de stichting omdat ze hun baby af willen staan, maar soms gewoon omdat ze zwanger zijn en ten einde raad. Over hoe vaak dat gebeurt en wat er dan precies gebeurt mag Helen niks vertellen, maar ze bevestigt dat er wel degelijk dingen gebeuren in haar achtertuin en dat ze via haar werk voor de stichting heftige dingen heeft meegemaakt.

De Stichting Beschermde Wieg is vooral bekend vanwege de vondelingenkamers, maar probeert juist vooral te voorkomen dat baby's te vondeling worden gelegd. De kamers zijn volgens Helen meer een visitekaartje, ze hoopt dat vrouwen in nood hun weg naar de stichting vinden en hulp vragen. Zeeland is de enige provincie in Nederland met twee vondelingenkamers, in Zeeland zou er een grote groep zwangeren zijn die hun hulp hard nodig heeft.

In Zeeland zoeken veel zwangere vrouwen hulp bij de Stichting Beschermde Wieg (foto: Ineke Albregtse)

Zelf is Helen moeder van drie en op de vraag of ze zich kan voorstellen dat een moeder haar kind zou achterlaten zegt ze: "Er zijn gewoon situaties die je je niet kan voorstellen, mensen die echt in blinde paniek zijn omdat ze opeens merken dat ze zwanger zijn of mensen die geen stabiele situatie om zich heen hebben, geen familie of vrienden waar ze heen kunnen. Er is veel meer drama dan dat we denken."

De Stichting Beschermde Wieg is dag en nacht bereikbaar via het gratis nummer 0800-6005 of via Whatsapp op 0611116565.

