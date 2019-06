Cruyff Court Clinge geopend: 'Nu kan ik eindelijk ook met andere kinderen voetballen!'

Het multifunctionele sportveld werd vanmiddag geopend door de Vlissingse zaalvoetbalinternational Said Bouzambou, wethouder Jean-Paul Hageman van de gemeente Hulst en Tragel-directeur Guus Bannenberg. De cliënten van Tragel en de kinderen van basisschool Sint Bernardus hadden de eer om het doek van het goal weg te schoppen; hét openingsmoment van het nieuwe sportveld.

De cliënten zijn maar wat blij mee met het nieuwe sportveld. Luca de Nooijer is cliënt bij Tragel en sprint van hot naar her over het nieuwe sportveld. "Ik vind het super leuk dat Gino, onze begeleider dit Cruyff Court geregeld heeft. Niet iedereen bij Tragel houdt van voetballen of kan een beetje een balletje trappen, maar nu kan ik dat ook gewoon lekker doen met kinderen uit de buurt!"

Startschot opening Cruijff Court (foto: Omroep Zeeland)

Ook begeleider bij Tragel en initiatiefnemer van het Cruyff Court, Gino van den Broecke, staat te genieten van zowel de rondrennende kinderen als de voetballen die door de lucht vliegen. "Dit is waar we het voor gedaan hebben hè: al dat gelach, al dat geschreeuw. Mijn cliënten én de rest van de buurt hebben plezier en daar doen we het allemaal voor."

Een Speciaal Cruyff Court heeft de volgende eigenschappen: - Aangepaste ondergrond voor kinderen met een visuele beperking, zoals kleurgebruik en type ondergrond

- Aangepaste of aanvullende sportattributen in het veld, zoals baskets, hockeybalken of een multifunctioneel net

- Aanvullingen buiten het veld, zoals een atletiekbaantje of rolstoelparcours

- Aanpassingen aan het terrein zodat deze optimaal is afgestemd op mogelijke fysiotherapeutische doeleinden

Het was in eerste instantie nog even spannend of dit Special Cruyff Court echt in Clinge zou komen. Van den Broecke heeft er dan ook hard zijn best voor moeten doen. Van den Broecke: In 2011 deed ik mijn eerste aanvraag bij de Cruyff Foundation om te kijken of wij bij Tragel in aanmerking kwamen voor een Special Cruyff Court. Toen kwamen we niet in aanmerking, want er werd er alleen in Middelburg gebouwd. Nu probeerde ik het weer en kijk wat het geworden is!"

Speciaal Cruyff Court

Het Cruyff Court is geen gewoon voetbal-, of basketbalveldje, maar 'een Speciaal Cruyff Court', vertelt Van den Broecke. "Dat betekent dat het trapveldje ook gebruikt kan worden voor therapie met onze cliënten."

