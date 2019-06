Nieuw plan voor jeugdzorg; 'Jongeren moeten de zorg krijgen waar ze recht op hebben'

archiefbeeld (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag kwamen alle dertien Zeeuwse gemeenten samen om te praten over de uitkomst van een onderzoek over instellingen in Zeeland die zich bezighouden met jeugdbescherming en jeugdreclassering. Afgesproken is om uiterlijk eind 2020 met een concreet plan naar buiten te komen.

Behandeling in eigen leefomgeving

Volgens wethouder Derk Alsema van de gemeente Goes moeten jongeren vooral worden behandeld in hun eigen omgeving. "Dat is een uitdaging in Zeeland en daar moeten veel afspraken over worden gemaakt. Jongeren moeten de zorg krijgen waar ze recht op hebben." Ook moeten jongeren minder van instelling naar instelling worden gestuurd.

Om de lange veiligheidsketen waar hulpvragende Zeeuwen nu tegenaan lopen te verkorten, werken de gemeenten samen met onder meer de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis Zeeland en het Ministerie van Justitie & Veiligheid.