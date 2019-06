Ilham Abali wil ook gaan schitteren bij de Oranje Leeuwinnen

Ilham legt de lat voor zichzelf hoog. Via het inmiddels opgeheven Zeeland Sport, het Souburgse RCS en de JVOZ belandde ze bij ADO Den Haag, waar ze nu een van de sterkhouders is. "Op de korte termijn wil ik belangrijk blijven voor het team. Maar over vijf jaar hoop ik de stap te kunnen maken naar een topclub in het buitenland, zoals Olympique Lyon of FC Barcelona. En van het grote Oranje droom ik al sinds ik een klein meisje was."

Om dat te bereiken is het volgens haar belangrijk om de prestaties van de Oranje Leeuwinnen tijdens het WK op de voet te volgen. "Als ik bijvoorbeeld kijk hoe Daniëlle van de Donk positie kiest, helpt me dat bij mijn ontwikkeling. Maar ik wil vooral ook genieten van de prestaties van de speelsters op het WK."

'Ga met jongens voetballen'

Voor meisjes die net als zij dromen van het grote Oranje heeft ze een goede tip. "Ik heb als klein meisje heel lang met jongens gevoetbald. Dat heeft me echt een sterkere speelster gemaakt. Dat is ook iets wat ik andere meisjes zeker wil aanraden."

Ilham Abali begon met voetballen op een pleintje in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

In Vlissingen kan ze bijna niet meer over straat zonder dat mensen haar herkennen. "Ze noemen me soms wel de Vlissingse trots", straalt Ilham die op het pleintje continu wordt herkend door buurtgenoten. En de Vlissingse trots kijkt de komende weken vol zelfvertrouwen naar de Nederlandse trots. "Zilver voor Oranje onder 17, goud voor het grote Oranje? Ja, dat hoop ik echt. Het zou heel mooi zijn", besluit ze met een grote glimlach.