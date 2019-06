75 jaar D-Day: In een oorlogsvliegtuig van Midden-Zeeland naar Normandië

Alle vliegtuigen die meevliegen tijdens de tocht, werden in Normandië gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Ze trokken vanaf het strand mee met het front", vertelt Martien van Dijk, die zelf ook een vliegtuigje bezit. "Ze werden bijvoorbeeld gebruikt als verkenningsvliegtuigjes, maar ook voor artilleriebegeleiding of om hoge piefen te vervoeren."

Uniek: zoveel vliegtuigjes bij elkaar

Voor de 70-jarige Hans Beerens is deze vlucht erg bijzonder. "Dit is echt een unieks iets. Zoveel dezelfde soort vliegtuigen bij elkaar. Over 25 jaar bij de honderdste herdenking ben ik 95 jaar, ik denk niet dat ik dan nog met de hand mijn propeller kan starten", vertelt Beerens.

Het vliegtuig waar Beerens mee vliegt, noemt hij ook wel een 'glasshouse'. Er zitten namelijk veel ramen in. "Het lijkt wel een serre", zegt Beerens. In de Tweede Wereldoorlog was dat handig voor de geallieerden, omdat ze zo de Duitsers goed konden zien aankomen. "Als er op je geschoten werd, zag je de blauwe vonkjes van de munitie eraf spatten."

Slecht weer

Het was vanochtend nog even onduidelijk of er vanuit Zeeland wel naar Normandië gevlogen kon worden. De stevige wind werkte niet echt mee voor Beerens. "Het andere vliegtuig moest vanuit Hoogeveen hier naartoe komen. Die moest echt tegen de wind in boksen. Morgen wordt het ook nog eens slecht weer in Normandië dus dan gaan we waarschijnlijk helemaal niet vliegen."

Vandaag vloog Beerens, net als de andere 59 piloten, naar een oud terrein uit de Tweede Wereldoorlog. Zaterdag hopen ze in één grote formatieclub over de invasiestranden te vliegen, een tocht die ene paar uur zal duren.