Zeeland wordt wakker: inbraak, rampschip en Oranjeleeuwinnen

Inbraak, in scène gezet (foto: informedmag.com)

Inbraak

De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak in een woning in Kapelle. Daarbij zijn een doos met sieraden en een kluis met geld gestolen. Volgens de politie werd de inbraak gistermiddag gepleegd tussen 16.30 en 17.30 uur in een woning aan de Bruelisstraat. In de buurt van de woning werd een verdacht voertuig gezien: een zwarte of donkerblauwe auto, met het getal 48 in het kenteken.

Lees ook:

Aanvaring cruiseschip en tanker op Westerschelde (foto: HV Zeeland)

Rampschip

De kapitein van het cruiseschip die vorige week woensdag op de Donau een aanvaring had, was op 1 april ook betrokken bij de aanvaring voor de kust van Terneuzen. Bij het ongeluk op de Donau kwamen zeker zestien mensen om het leven, twaalf opvarenden worden er nog vermist. Bij de aanvaring op de Westerschelde raakten vijf mensen gewond.

Lees ook:

Voetbalster Ilham Abali in het shirt van Oranje onder 17 (foto: Omroep Zeeland)

Oranjeleeuwinnen

Een krappe maand geleden won middenveldster Ilham Abali nog Europees zilver met Oranje onder 17, nu kijkt ze samen met haar familie in Vlissingen naar de grote Oranjeleeuwinnen. "Daarbij let ik vooral op Daniëlle van de Donk van Arsenal. Mijn grote droom? Over een paar jaar op haar positie schitteren in het Nederlands elftal."

Lees ook:

(foto: Arjan van Lomwel)

Weer

Vanochtend flink wat zonneschijn, vanmiddag meer bewolking en enkele regen- en onweersbuien. Bij een vrij krachtige zuidoostenwind wordt het 20 tot 22 graden.