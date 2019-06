VVV Zeeland in de financiële problemen: meer toeristen, maar minder inkomsten

Drukte op zonovergoten Zeeuwse stranden (foto: Anne-Marie van Iersel uit Vlissingen)

De financiële positie van de VVV Zeeland is de afgelopen jaren verslechterd en heeft in 2018 een kritisch niveau bereikt. Afgelopen week bracht de VVV Zeeland haar jaarverslag 2018 uit. In dat jaarverslag schrijft de Zeeuwse VVV dat er een investering nodig is.

Wrang

Met opnieuw een druk Pinksterweekend in het vooruitzicht noemt de organisatie het 'extra wrang' dat ze in geldnood komt, terwijl het aantal toeristen mede dankzij de inspanningen van de Zeeuwse VVV de afgelopen jaren sterk is gestegen. Het aantal gasten, de verblijfsduur en de bestedingen zijn flink toegenomen de afgelopen jaren.

Maar meer toeristen betekent voor VVV Zeeland niet meer inkomsten. Dit komt volgens de VVV Zeeland door knellende afspraken en een verkeerd imago van de organisatie. "We hebben onvoldoende aan onszelf gedacht in de afgelopen jaren", zegt directeur Erik van den Dobbelsteen.

Toen Dobbelsteen in april 2018 aantrad als de nieuwe directeur van de VVV Zeeland, trof hij naar eigen zeggen een organisatie aan met een hoog ziekteverzuim, een hoog verloop van medewerkers en minder inkomsten dan uitgaven. En sindsdien zijn de tekorten alleen verder opgelopen.

'Knellende afspraken'

Volgens Dobbelsteen zit de organisatie al sinds de fusie van alle Zeeuwse VVV's en Promotie Zeeland Delta in 2014 vast aan 'knellende afspraken' met gemeenten en provincie die de inkomsten beperken. Daarom trekt de organisatie nu aan de bel. "Tot hier en niet verder", schrijft de Zeeuwse VVV in een brandbrief aan de Zeeuwse pers en overheden.

Zo worden de inkomsten uit de VVV-winkels in korting gebracht op de subsidie van de gemeenten, krijgt de VVV Zeeland naar eigen zeggen te weinig geld voor projecten voor de provincie en is de afgesproken jaarlijkse prijsindexatie zowel bij gemeenten en provincie te laag om de stijgende kosten te compenseren.

Onvrede bij ondernemers

Ook de bijdragen vanuit het bedrijfsleven vallen tegen. Een van de oorzaken is dat de kwaliteit van dienstverlening, niet overeenkomt met de verwachtingen. Met als gevolg: onvrede bij ondernemers en het vervagen van hun gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit de tegenvallende resultaten van verschillende strategische projecten, zoals de ZeelandPas, die Zeeuwse kortingspas strandde door te hoge kosten.

ZeelandPas (foto: VVV Zeeland)

De kosten zijn gestegen en de inkomens stijgen niet mee. De resulterende verliezen worden opgevangen met het eigen vermogen van de stichting, maar dat is nu volgens de VVV Zeeland geslonken tot een 'kritisch niveau'.

Door de kritische ondergrens

De toeristische organisatie heeft het personeelsbestand sinds januari 2015 met 14 FTE zien afnemen. De organisatie is daarmee ook qua personele bezetting naar eigen zeggen door de kritische ondergrens gegaan. Daar komt bij dat het lastig is door de krapte op de arbeidsmarkt om gekwalificeerd personeel aan te nemen, te behouden en concurrerende salarissen aan te bieden.

De directie van VVV Zeeland is nu in overleg met Zeeuwse overheden en toeristische bedrijven om te komen met een verbeteringsplan. Dit plan wordt na de zomer verwacht. De VVV Zeeland hoopt dat de knellende afspraken van tafel gaan en dat er simpele en duidelijke prestatieafspraken komen, waardoor het voor iedereen duidelijk is wat VVV Zeeland voor toeristisch Zeeland kan betekenen.

