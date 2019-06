Dode walvis van zestien meter gevonden in Vlissingse haven

Dode walvis in haven van Vlissingen (foto: Jaap van der Hiele van RTZ ZuidWest)

De zestien meter lange walvis wordt voor onderzoek uit het water gehaald. Medewerkers van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht doen onderzoek naar de doodsoorzaak van de walvis.

Aanvaring of natuurlijke dood?

Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of de walvis door een aanvaring om het leven is gekomen of ziek was en een natuurlijke dood is gestorven. Verder zal het onderzoek aantonen hoe lang het dier al ongeveer dood is en wat het dier voor het laatst had gegeten.

Het gaat om een jonge gewone vinvis. Dat blijkt uit de lengte. Gewone vinvissen kunnen tot wel 26 meter lang worden volgroeide exemplaren wegen zo'n dertig tot tachtig ton. Normaal gesproken komt de gewone vinvis niet voor in de Nederlandse kustwateren.

Door het kanaal

Het is niet de eerste keer dat een walvis wordt meegenomen op de voorsteven van een schip naar Zeeuwse wateren. In 2015 kwam ook al een dode gewone vinvis op die manier hier terecht. Het dier belandde uiteindelijk via het kanaal van Gent - Terneuzen in de haven van Gent. Het walviskarkas werd destijds pas bij Zelzate opgemerkt.

