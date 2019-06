Motorclub No Surrender verboden; 'Gevaar voor de openbare orde'

No Surrender (foto: ANP)

De rechtbank in Assen besloot vrijdag dat No Surrender in strijd is met de openbare orde daarom moet worden verboden en ontbonden. "Een groot aantal leden van No Surrender is structureel betrokken (geweest) bij talrijke ernstige strafbare feiten. Het gaat in veel gevallen om misdrijven waarvan derden het slachtoffer zijn," aldus de rechtbank.

Kopstukken

Een van de kopstukken van de motorclub is Rico R. uit Hulst. Tegen hem en drie andere leiders van No Surrender loopt op dit moment een rechtszaak. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vier verdachten van leiding geven aan een criminele organisatie, afpersing en diefstal met geweld. Rico R. mag zijn proces in vrijheid afwachten. Dat gebeurt wel onder voorwaarden.

Politieonderzoek bij het clubhuis van motorclub No Surrender in Clinge (foto: ANP)

Eind mei verbood de rechtbank in Utrecht ook motorclub Hells Angels. Bandidos werd eerder ook al verboden. Het hof in Den Haag doet half juni in hoger beroep uitspraak over het verbod op motorclub Satudarah, nadat de rechtbank die eerder ook had verboden.

