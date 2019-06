'Alle Veerse minicampings moeten terug naar vijftien plekken'

(foto: omroep zeeland)

De strijd van Bram van Leeuwen met de gemeente Veere is inmiddels chronisch te noemen. Al sinds 2008 kruisen ze de degens over het kampeerbeleid. Bron van de conflictsituatie is de camping van Van Leeuwen's zus, de Heksenketel. Zij wilde haar camping uitbreiden van vijftien naar 25 plaatsen, maar dat is door de gemeente altijd tegengehouden. De camping zou niet aan de verplichte voorwaarden voldoen.

Vergunningen en bestemmingsplannen gewijzigd

De gemeente Veerde heeft sindsdien meerdere keren vergunningen en bestemmingsplannen gewijzigd, wat voor Van Leeuwen telkens weer genoeg reden was om rechtszaken aan te spannen. Hij haalde daarbij meerdere malen zijn gelijk bij de rechter en zelfs bij de Raad van State.

Drie rechters, zes uitspraken

In 2018 voerde Van Leeuwen met succes aan dat het kampeerbeleid van Veere in strijd was met een Europese regel. Om te voorkomen dat twintig campings plekken moesten inleveren paste Veere het beleid aan, maar ook daar ging Van Leeuwen weer tegen in beroep. De materie werd zo complex dat drie rechters zich nu wekenlang hebben gebogen over zes uitspraken.

En er moet volgens de rechtbank ook gehandhaafd worden." Bram van Leeuwen, juridisch adviseur

Vertrekken of weigeren

En nu zijn de vergunningen voor de 56 campings om 25 plekken te mogen uitbaten volgens Van Leeuwen vernietigd. "En er moet volgens de rechtbank ook gehandhaafd worden." Dat zou betekenen dat al de minicampings gasten moet laten vertrekken of moeten gaan weigeren.

De gemeente Veere wilde vanmiddag nog niet reageren. Een woordvoerder van de gemeente zegt eerst kennis te willen nemen van het vonnis. Naar verwachting gaat dat later vandaag gebeuren.

