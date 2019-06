Bedreigde verkeersbrigadier Ton van Nunen wil misschien toch blijven

Van Nunen was vastbesloten om na dit schoolseizoen het bijltje erbij neer te leggen, maar nu er minder naar hem wordt gescholden is hij daar niet meer zo zeker van. "Na alle positieve reacties en nu de agressiviteit wat is afgenomen wil ik het misschien toch doorzetten", zegt Van Nunen. "Het verkeer kan ik allemaal aan, maar niet de asociale mensen. Daar heb ik ontzettend veel moeite mee en het is jammer dat de goeden onder de kwaden moeten lijden."

Minicameraatje

Ton heeft geen aangifte kunnen doen van de mannen die hem met de dood hebben bedreigd, omdat hij te druk bezig was met het regelen van het verkeer. Daardoor kon hij geen nummerborden opschrijven. Als het in de toekomst weer gebeurt dan is hij beter voorbereid. "Ik heb sinds kort een minicameraatje en die ga ik iedere ochtend opzetten. Als er dan iets aan de hand is, wordt dat meteen opgenomen en zou ik ermee naar de politie kunnen", zegt Van Nunen.

Laatst kreeg ik een vogelbeeldje van een meisje dat vroeg of ik alsjeblieft wilde blijven want dit is een vredesvogeltje, ja... wat moet je dan?" Ton van Nunen, verkeersbrigadier

Veel inwoners van het dorp waarderen het werk van Ton en dat merkt hij op allerlei manieren. "Van de week gaf een meisje me een klein vogelbeeldje en vroeg me of ik alsjeblieft wilde blijven, want dit is een vredesvogeltje. Ja... wat moet je dan?", zegt Van Nunen. Ook basisschool Burcht-Rietheim probeert Ton over te halen door hem een cursus tot verkeersregelaar aan te bieden zodat hij blijft en meer ontzag krijgt. "Begin juli ga ik rond de tafel zitten met de directrice en dan bespreken we of we wel of niet verdergaan", vertelt Van Nunen.

Ton van Nunen vaart ook vrijwillig op de watertaxi in Vlissingen en dat doet hij met plezier (foto: Omroep Zeeland)

Naast zijn vrijwilligerswerk als verkeersbrigadier werkt hij ook op de watertaxi in Vlissingen. "Het verschil is dat ik hier op de boot altijd beleefde en vrolijke mensen aan boord heb", zegt Van Nunen. Hij doet het voor het negende seizoen en zit vier keer per week op de boot. "Als ik zou stoppen als verkeersbrigadier ga ik niet meer op de boot werken, want dit is seizoenswerk. Maar ik heb het druk genoeg met andere dingen dus ik zal niet stil thuis blijven zitten", aldus Van Nunen.

Lees ook: