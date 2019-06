Zes Zeeuwse pulsvissers moeten van de rechter per direct stoppen met pulsvissen

Pulsvissers op de Noordzee (foto: ANP)

Bij deze omstreden vistechniek worden elektrische schokjes gebruikt om vissen op te schrikken van de bodem, waardoor ze makkelijker te vangen zijn. Het Europese Parlement heeft deze manier van vissen onlangs verboden, ondanks een Nederlandse lobby voor de moderne vistechniek.

Bezwaar

De vissers hebben bij de minister bezwaar gemaakt tegen de beslissing dat het pulsvissen per 1 juni 2019 voor hen niet langer is toegestaan. Terwijl dit bezwaar in behandeling genomen werd, hebben de vissers ook een procedure gestart bij de voorzieningenrechter, om in de tussentijd te mogen doorgaan met pulsvissen.

Als argument voerden de vissers onder meer aan dat de leningen die ze voor de aanschaf van het speciale vistuig zijn aangegaan, nog niet zijn afbetaald. Daarnaast moeten zij nu kosten maken om van de pulskor weer over te stappen op de boomkor, waarbij de vissen de netten worden ingejaagd met kettingen die over de bodem slepen.

Verlenging

Ook stellen de vissers dat zij door het verbod op pulsvissen nu omzet missen. Een verlenging van de periode om te kunnen pulsvissen zou de negatieve financiële gevolgen voor de vissers kunnen verzachten, was hun betoog.

Verder hebben de vissers naar voren gebracht dat zij mochten vertrouwen op toezeggingen van de minister. Zo zou door de minister toegezegd zijn dat er een passende overgangstermijn zou komen om van het pulsvissen over te stappen op een andere methode.

Tijdelijke vergunning

De vissers die de rechtszaak zijn begonnen behoren tot een groep pulsvissers wiens tijdelijke vergunning eerder afliep. In totaal kregen 37 viskotters in 2014 toestemming om vijf jaar lang te vissen met de pulskor, dit gebeurde in het kader van een onderzoek naar de aanlandplicht. Negentien van die 37 viskotters, waarvan zes Zeeuwse, hebben nu deze rechtszaak aangespannen.

Pulskor van Zeeuwse viskotter wordt te water gelaten (foto: Omroep Zeeland)

De overige pulsvissers hebben vergunningen voor onbepaalde tijd. Voor hen is wel een overgangsregeling ingesteld. Die pulsvissers met overgangsregeling zijn onder te verdelen in nog eens twee categorieën.

5 procent

De eerste groep, bestaande uit 22 viskotters, kreeg een vergunning in 2010 en valt onder de 5 procent van de totale vissersvloot die volgens eerdere Europese regels mag pulsvissen. Zij mogen nog tot halverwege 2021 doorgaan met pulsvissen.

De tweede groep van twintig viskotters kreeg een vergunning voor onbepaalde tijd in 2011 of 2012, in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Zij mogen nog doorvissen met de pulskor tot 31 december van dit jaar.

Onevenredig getroffen

De pulsvissers die deze rechtszaak aangespannen hebben, vinden dat zij onevenredig getroffen worden omdat ze al per 1 juni moesten stoppen met pulsvissen. Daar gaat de voorzieningenrechter echter niet in mee. Het gelijktrekken van de overgangsregeling zou de benadeling niet evenredig maken, omdat de vergunningen op andere momenten en onder andere voorwaarden zijn afgesloten, is het oordeel van de rechter.

De voorzieningenrechter is bovendien van oordeel dat uit de mededelingen namens de minister niet kan worden opgemaakt dat er daadwerkelijk toezeggingen zijn gedaan over een verlenging van de periode waarin mocht worden gevist met de pulskor. Ze heeft alleen toegezegd dat ze haar best zou doen om te zorgen voor een redelijke overgangstermijn.

Afgewezen

Al met al is het oordeel van de rechter dat het bezwaar van de vissers niet zal leiden tot een wijziging van het besluit van de minister. De rechtbank heeft daarom het verzoek voor een voorlopige voorziening van de vissers afgewezen.

