College Gedeputeerde Staten officieel geïnstalleerd

De nieuwe gedeputeerden ontvangen bloemen van Han Polman (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen zondag is het nieuwe coalitieakkoord met het motto 'Samen het verschil maken' van CDA, SGP, VVD en PvdA gepubliceerd. In dat provinciaal akkoord staat dat 68 miljoen euro wordt uitgetrokken voor investeringen, een ander vervoersnetwerk en de kerncentrale in Borssele die misschien langer openblijft.

De installatie van de nieuwe gedeputeerden betekent ook dat Carla Schönknecht (VVD) en Ben de Reu (PvdA) na zes en acht jaar stoppen. De familie van Schönknecht gaf tijdens de afscheidsreceptie afgelopen woensdag aan dat de voormalige VVD-gedeputeerde gaat genieten van haar familie, gezien en vrije tijd.

Of Ben de Reu veel vrije tijd krijgt is de vraag. Eerder deze week werd bekend dat hij voorzitter van Stichting Zeeuws Elftal wordt. Daarnaast had hij al verschillende andere nevenactiviteiten. Zo is hij voorzitter van Vlaams-Nederlands Cultuurhuis De Buren en is hij betrokken bij het project Muziek in de Klas.

