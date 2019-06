Trampolinepark na maanden vertraging nu veilig om open te gaan

Agnes Rhemrev van de organisatie is maar wat blij dat het park eindelijk open kan en dat alles tijdens de keuring deze week veilig is bevonden. "Het moet wel veilig zijn en dat vinden we het allerbelangrijkste", legt ze uit. "Nu durven we met een gerust hart open te gaan en te zeggen dat het allemaal in orde is."

Veiligheidseisen

Bij binnenkomst krijgt de bezoeker een gekleurd bandje dat overeen komt met het uur dat hij gaat springen. In de hal volgt dan eerst een instructie van een Jumpmaster. Dat zijn de mensen die toezicht houden en mensen begeleiden in de hal. Alle Jumpmasters hebben een BHV-diploma. Bij die instructie komen met een filmpje de regels aan bod. Zo mogen er bijvoorbeeld geen twee mensen tegelijkertijd op een trampoline springen. "Iedereen wordt daarna gevraagd of het begrepen is en of er nog iets moet worden uitgelegd. Pas als iedereen het begrijpt gaan ze naar de trampolines", licht Rhemrev toe.

