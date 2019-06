VVV Zeeland komt een paar ton te kort, wie gaat dat betalen?

In 2014 fuseerden de verschillende lokale VVV's tot één grote VVV Zeeland. De organisatie zetelt in Domburg en behartigt de belangen van de volledige Zeeuwse recreatiesector en moet onze provincie buiten de grenzen promoten. Met de fusie veranderde ook het verdienmodel, waar ondernemers vroeger lid waren van de plaatselijke VVV en contributie betaalden, is er tegenwoordig sprake van een partnerstructuur. Een ondernemer betaalt voor datgene wat hij afneemt, bijvoorbeeld een plaats op de website. Een systeem dat tot nu toe veel te weinig geld oplevert.

Sinds het ontstaan van VVV Zeeland draait de organisatie verlies en vallen de inkomsten tegen. Veel initiatieven van de afgelopen jaren, zoals de ZeelandPas, leverden ook niet het gewenste resultaat op. Toch is de directeur Van den Dobbelsteen best tevreden: "De puzzelstukjes zijn goed, we moeten nu alleen blijven ontwikkelen", en daar is volgens hem een flinke investering voor nodig. Hij wil daarover in gesprek met alle partijen die belang hebben bij de toeristische sector en het promoten van Zeeland.

Reacties ondernemers

Omroep Zeeland sprak verschillende ondernemers en belanghebbenden over de financiële problemen bij VVV Zeeland.

Ed Troost is regiovoorzitter RECRON Schouwen-Duiveland en eigenaar van camping Julianahoeve in Renesse: "Als we de VVV willen behouden, is het onvermijdelijk dat er dingen zullen veranderen. Wij denken dat VVV Zeeland wel degelijk een functie heeft en dat we moeten kijken hoe we het overeind kunnen houden. We hebben daar ook ideeën over en zijn daar al over in gesprek. Iedereen ziet het belang van de VVV wel, maar vroeger kende je de plaatselijke werknemers. Nu zetelt de VVV in Domburg en voor sommige is dat ver van hun bed, dan denken ze makkelijker: ik sla eens een jaartje over. Terug naar de oude situatie met een verplichte contributie moeten we ook niet, maar je kan misschien wel kijken of er een tussenweg mogelijk is."

Martijn Anderson is secretaris van de ondernemersvereniging TOP Cadzand en zelf ondernemer op het gebied van marketing en toerisme: "Wij vinden het heel belangrijk dat er een bovenregionaal orgaan als de VVV is die de belangen van Zeeland vertegenwoordigt, dat juichen we toe. Wij zijn ook in gesprek hierover met de VVV, over hoe ze dat voor ons kunnen doen. Als zij buiten Zeeland onze provincie promoten, snappen wij als ondernemers dat dat iets kost. Als de VVV een plan maakt en zegt wat de kosten zijn, dan zijn we bereid om daarover in gesprek te gaan."

Jerry van Zuijlen is eigenaar van Amadore Hotels & Restaurants: "Vervelend voor ze. Het is wat mij betreft een belangrijk orgaan, dat niet verloren moet gaan. Als ze Zeeland goed verkopen, denk ik dat het heel nuttig is als we daar allemaal aan meebetalen. Maar hoe ga je dat dan verdelen? Als een ondernemer met veel kamers dan veel moet betalen denkt hij misschien: dat kunnen we zelf ook. Wij doen dat ook al zelf met een reclame op de landelijke televisie."

Lourus Roelse is secretaris van de ondernemersvereniging in Zoutelande en eigenaar van een ijswinkel. "De VVV is vanouds een begrip in de regio en moet denk ik blijven bestaan, maar als de financiële middelen ontbreken is dat wel lastig. Als ondernemers om een extra bijdrage gevraagd wordt, dan wordt dat een moeilijk verhaal. Ondernemers moeten al zoveel afdragen aan onder andere de gemeente en het waterschap, dus dan moet er toch echt een heel goed plan op tafel komen."