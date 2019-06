'Er is al 30 jaar gedonder over minicampings. We zijn wel wat gewend'

Een minicamping in de gemeente Veere (foto: Omroep Zeeland)

De strijd die Van Leeuwen voert tegen het beleid van de gemeente over het aantal plaatsen op minicampings duurt al jaren. Als het klopt wat Van Leeuwen zegt dan zijn de gevolgen voor de campinghouders groot: velen zijn afhankelijk van de inkomsten en er zijn grote investeringen gedaan.

Gedonder

Toch liggen de campinghouders niet wakker van de laatste ontwikkelingen. "Eigenlijk is er al dertig jaar gedonder over het aantal plaatsen op minicampings. We zijn wel wat gewend." Dat zegt de eigenaar van een minicamping in de gemeente Veere, die liever anoniem wil blijven. "Ik kan me niet voorstellen dat de gemeente ons de dupe laat zijn van één persoon die het ergens niet mee eens is."

De campinghouders vinden het lastig om te reageren omdat niemand de uitspraak heeft gelezen. "Officieel is er nog niets bekend maar ik weet zeker dat het goed komt. Ik heb vertrouwen in de gemeente Veere", zegt een andere campingeigenaar. De campinghouders kunnen zich ook niet voorstellen dat de gemeente zal gaan handhaven: "Het hele seizoen zitten alle minicampings bomvol."

Eén lijn

Ook Pieter Marinussen van de VeKaBo kan zich niet voorstellen dat de campings terug moeten naar 15 plaatsen. "In de gemeenteraad staan alle fracties op één lijn wat betreft het beleid op de minicampings. Ik heb daarom niet de verwachting dat we voor een probleem komen te staan. Maar om zeker te zijn zullen we moeten afwachten wat de rechter heeft gezegd."

Bram van Leeuwen heeft al sinds 2008 een conflict met de gemeente over het aantal plaatsen op minicampings (foto: omroep zeeland)

