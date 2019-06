Harde wind: festivals afgelast en overlast

De Stadstuin XXL in Middelburg gaat vanwege het slechte weer niet door (foto: Omroep Zeeland)

Zo meldt de gemeente Sluis dat het evenement Fantasea in Breskens is geannuleerd door de slechte weersomstandigheden. Ook de eerste dag van het Vliegerfestival in Renesse is afgelast. Volgens organisator Rob Rameau is het veel te gevaarlijk om de vliegers op te laten: "Windkracht 8 is veel te veel. Door de rukwinden van windkracht 10 kunnen de vliegers, sommige zijn 50 tot 60 meter breed, losbreken en mensen omver gooien."

Watersportdagen

Watersportvereniging De Arne in Middelburg laat weten dat de festiviteiten van de Watersportdagen voor vandaag niet doorgaan. Berry ten Berge: "Het is heel erg jammer maar niet verantwoord om het door te laten gaan. Hier bij de haven zijn bomen omgewaaid."

Stadsfeesten

Ook de organisatie van de Stadsfeesten Middelburg heeft zich genoodzaakt gezien enkele programma-onderdelen voor vandaag naar binnen te verplaatsen of helemaal te schrappen. Zo gaat de Stadstuin XXL bij de Seismolen niet door. "Jammer, jammer, jammer" laat de organisatie weten. "Maar veiligheid boven alles!". De organisatie meldt op Facebook de laatste ontwikkelingen.

Cuisine Machine

Cuisine machine in Vlissingen gaat wel door vandaag al start het programma later dan de bedoeling was. Marco Evenhuis van de organisatie: "Ondanks dat we pal op de wind staan, staat vrijwel alles nog overeind. We gaan ervan uit dat de wind wat afzwakt en daarom starten we een paar uur later dan de bedoeling was."

Morgen gaan alle activiteiten en festivals gewoon door.

Schade

Er zijn ook meldingen van stormschade. In Ouwerkerk is een boom op het dak van een woning terecht gekomen. Bij Gapinge hadden bomen het ook zwaar te verduren.