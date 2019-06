Veroorzaker ongeluk probeert auto te verstoppen

File op de A58 (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde toen een de auto van een 53-jarige man uit Naarden van achteren werd aangereden door een auto met een Duits kenteken. Hij raakte door die aanrijding de macht over het stuur kwijt en sloeg met zijn auto over de kop tegen de tunnelwand aan. Wonder boven wonder kwam hij er zonder kleerscheuren vanaf. De auto die hem had aangereden was er echter vandoor gegaan.

Kentekenplaat

Omdat de betrokken auto een kentekenplaat verloren was, was al snel bekend bij de politie welke auto er betrokken moest zijn geweest bij het ongeval. Politiemensen gingen vervolgens op zoek naar die auto.

De bewuste auto werd even later aangetroffen in de Dijkwelsestraat in Kapelle. Een getuige had gezien dat een Duitse auto, met maar één kentekenplaat, door de bestuurder als het ware verstopt werd onder bosjes in de straat en vertrouwde het niet.

Naar Duitsland

De twee inzittenden van de auto vroegen de getuige om hen tegen betaling naar Duitsland te brengen, maar de inwoner van Kapelle belde in plaats daarvan naar de politie. Agenten heeft het tweetal, de 34-jarige man en een 27-jarige vrouw zonder vaste woonplaats, naar het politiebureau gebracht. Uit onderzoek bleek dat beide verdachten onder invloed waren van alcohol.

Door het ongeluk ontstond gisteren een lange file op de A58 tussen Rilland en Yerseke.

