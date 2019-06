Driemaal is scheepsrecht voor Ruben Martens in Triatlon Terneuzen

Martens bleef de Belgische tweevoudig winnaar Dieter Staelens voor. Alex Eversdijk uit Axel kwam als derde over de eindstreep. Deze volgorde tussen de eerste drie mannen ontstond al tijdens de twintig kilometer fietsen en bracht daar tijdens de vijf kilometer hardlopen geen verandering meer in.



Martens zat niet bij de eerste vier deelnemers die na de 500 meter zwemmen uit het water kwamen. Staelens kwam als vierde uit het water van de Otheense kreek, Eversdijk als tweede. Na twee keer een tweede plaats in de voorgaande edities heeft de triatleet uit Koewacht nu eindelijk, na twee tweede plaatsen, zijn overwinning in de triatlon van Terneuzen te pakken.

Bij de 20 kilometer fietsen maakte Martens het verschil (foto: Omroep Zeeland)

De vrouwenwedstrijd eindigde voor het tweede jaar op rij in een overwinning voor de Zeeuws-Vlaamse Andrea Scharmga. Hoewel ze in Bemelen woont is ze afkomstig uit Terneuzen en dus was het voor haar een thuiswedstrijd. De tweede plaats ging naar Emke Erpelinck uit Philippine en Chantal Koole uit Zoutelande werd derde.

Triatlon Terneuzen

uitslag mannen 1. Ruben Martens Koewacht 55.44' 2. Dieter Staelens Maldegem (België) 59.15' 3. Alex Eversdijk Axel 1.00:20'

Triatlon Terneuzen 1/8e triatlon