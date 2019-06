Dirk Boehlé en Stefan Boermans door naar kwartfinale Zutphen

Dirk Boehlé (foto: FIVB)

In de eerste wedstrijd versloegen Boehlé en Boermans het duo Sharief Gabriel en Bas Verpoorten in twee sets, 21-18 en 21-16. In de tweede set moesten Daan Haanappel en Jeffrey van Wijk er aan geloven, opnieuw in twee sets, 21-10 en 21-16.



In de kwartfinale spelen Boehlé en Boermans morgenochtend tegen Wouter van Gilst en Pepijn Lochtenberg.



Vlissingen en Vrouwenpolder

De wedstrijden in Zutphen zijn de vijfde van een serie van tien wedstrijden die dit seizoen gespeeld worden. Twee daarvan vinden plaats in Zeeland. Komend weekend op het strand in Vlissingen en 27 en 28 juli in Vrouwenpolder.