Soedanezen nodigen alle Goesenaren uit voor Suikerfeest

Een tiental Goesenaren was op het feest afgekomen. Niet heel veel, maar de Soedanese gemeenschap hoopt dat dat de komende jaren gaat veranderen.

Maar diegenen die er waren zijn dolenthousiast: "Het is zo'n mooi initiatief. Wat een gastvrijheid stralen ze uit," zegt Astrid van der Klooster die samen met haar zus is gekomen. Ze hebben al snel contact met één van de initiatiefnemers van deze dag.

(foto: Omroep Zeeland)

Het eten, dat vooral bestaat uit lamsvlees, is gratis voor de bezoekers. Rond de barbecue staan de mannen het vlees te bakken en in de keuken worden de salades bereid. Het is opvallend dat de mannen alles verzorgen en de vrouwen voor de kinderen zorgen. "Dat is echt iets typisch voor onze cultuur," zegt Bilal.

Hij vertelt dat hij door deze uitnodiging hoopt meer in gesprek te komen met elkaar, want er is nog veel onwetendheid. "We organiseren dit feestje al jaren en we hopen op deze manier te laten zien wie wij zijn."