Daders gewelddadige overval Poolse supermarkt nog voortvluchtig

De slachtoffers zijn twee inwoners van Terneuzen, van 28 en 24 jaar oud. De overval vond plaats rond negen uur gisteravond toen ze er aan het werk waren. De winkel was op dat moment gesloten en de rolluiken waren dicht.

Veel bloed

De man van 28 werd tijdens een worsteling gestoken en verloor veel bloed. Hij ligt in het ziekenhuis van Gent; zijn toestand is ernstig maar stabiel. Zijn collega meldde zich afgelopen nacht bij de politie. Hij is volgens politiewoordvoerder Mireille Aalders licht gewond.

Bij de overval raakten twee inwoners van Terneuzen gewond, de daders zijn voortvluchtig (foto: Omroep Zeeland)

Vluchtroute is bekend

Tijdens het onderzoek is een ruim gebied met linten afgezet. Het is onduidelijk hoe de daders zijn binnengekomen en of er iets buit is gemaakt bij de overval. De politie heeft in een Twitterbericht een signalement van de mogelijke verdachten verspreid en hun vluchtroute bekend gemaakt.

