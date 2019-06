Boehlé pakt met Boermans brons in Zutphen

Dirk Boehlé (foto: Beachvolleybal)

In de halve finale van het toernooi in Zutphen waren Jannes van der Ham en Thijs Nijeboer in drie sets te sterk voor Boehlé/Boermans. Het werd 21-17, 15-21 en 15-6. In de wedstrijd om de derde plaats was er wel succes voor Boehlé. Jasper Bouter en Ruben Penninga werden met 15-10 in de beslissende set verslagen.



Het toernooi in Zutphen was het vierde toernooi dat het nieuwe duo Boehlé/Boermans samen speelde.