Restaurant kreeg in tien jaar te maken met diefstal, brand en inbraak

Ilse aan het werk op het terras (foto: Omroep Zeeland)

Het restaurant ligt aan het Veerse meer, naast jachthaven Oranjeplaat in Arnemuiden. Naar het restaurant komen toeristen, bootvaarders en vaste gasten uit de omgeving. Zeker op zonnige dagen weten velen hier kijkend over het water de rust vinden. Maar die rust hebben Oscar en Ilse niet altijd gehad. 'Never a dull moment' is het motto als je de tegenslagen van afgelopen tien jaar op een rijtje zet:

In maart 2014 werd het gehele terrasmeubilair gestolen

In november 2015 waaide een gedeelte van het dak eraf

In juli 2016 betrapte Oscar drie inbrekers op heterdaad

En in mei 2018 was er een brand op Moederdag

"Ja, het enige dat we nog moeten hebben, is een gewapende overval en dan hebben we de bingokaart compleet", grapt Oscar. "Maar dat hoeft niet per se hoor. Dit is geen uitnodiging ofzo."

Op heterdaad betrapt

Het stel, dat inmiddels sterker is dan ooit, vindt dat de inbraak er het meeste in hakte. Ilse: "We wilden net gaan slapen, maar Oscar dacht dat hij iets van een apparaat hoorde tikken in het restaurant en ging nog even kijken. Toen bleek dat er drie jonge mannen de kassa open wilden maken met een koevoet. Ze sloegen op de vlucht en Oscar is er toen achteraan gerend. Dat was echt een vervelende ervaring. De weken erna zat je bij elk geluidje rechtop in bed." Oscar: Dat mensen zo slecht zijn dat ze jouw werk teniet willen doen. Ik werk van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en dan komen er een paar van die koekenbakkers die hun geld willen verdienen met het geld waarvoor jij hard gewerkt hebt."

Wat gelukkig het meest overheerst, zijn de mooie momenten en het goede gevoel. Oscar: "Waar ik het meeste voldoening uithaal is de band die je krijgt met sommige personeelsleden. Je ziet sommigen opgroeien omdat ze lang bij je blijven werken. Zo werkt er al tien jaar een jongen bij ons in de afwas. Je deelt lief en leed en ziet ze niet echt als werknemer, maar meer als familie." Ilse: "Wat ook veel voldoening geeft, zijn blije gasten. Soms werk je mee aan een leuke terrasdag, maar we doen hier bijvoorbeeld ook bruiloften. Mensen weten over 25 jaar nog waar ze getrouwd zijn en je werkt mee aan de mooiste dag van iemands leven. Dat vind ik heel waardevol."