Twee nieuwste werknemers van Yara zijn knorrig, harig en hongerig

De plant zorgt namelijk voor overlast op het fabrieksterrein. "De wortels kunnen wel tot drie meter diep groeien en leidingen en kabels kapot maken. Dat willen we natuurlijk niet," legt Bianca Schröder van Yara uit. Dus zijn ze op zoek gegaan naar een natuurlijke bestrijding en kwamen uit bij varkens. De beesten scharrelen op een veldje naast de fabrieken. "Ze eten de planten niet maar woelen wel steeds de grond om. Hierdoor raakt de plant uiteindelijk uitgeput en kan zich niet meer verspreiden."

"We komen er maar niet uit. Alle namen van collega's zijn al voorbij gekomen..."" Bianca Schröder, werknemer Yara

Trekpleister

De nieuwe collega's trekken veel bekijks. "Er komt van iedere afdeling wel iemand naar ze kijken, om ze te aaien of om ze eten te geven. Iedereen is blij met ze." Toch mogen de beesten niet te veel gevoerd worden, anders hebben ze geen trek meer om de duizendknoop om te leggen. En er is nog een 'probleemje', de varkens hebben nog geen naam. "We komen er maar niet uit. Alle namen van collega's zijn al voorbij gekomen..."

Meer varkens

Als de varkens goed hun best doen, wil Yara meer soortgenoten in dienst nemen. Van milieuorganisatie RUD Zeeland mag het chemiebedrijf tien varkens houden. Yara heeft overigens nog meer dieren in dienst. Zo lopen er katten op het terrein rond om ongedierte tegen te gaan, zitten er slechtvalken in de oude priltoren om duiven te verjagen en is er een bijenhotel.