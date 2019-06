Pinksteruittocht zorgt voor schoonmaakdrukte op de camping

Strandcamping Valkenisse in Groot-Valkenisse is een van de campings die dit weekend helemaal volgeboekt was. Rond het middaguur is het op het veld waar de campers, caravans en tenten staan een drukte van belang. Waar de een al klaar is voor vertrek is de buurman nog druk bezig met het uitzoeken en inpakken van de tentstokken en haringen.

De ANWB waarschuwde eerder vandaag voor extra drukte op de wegen Zeeland uit. Maar daar maalden de campinggasten in Groot Valkenisse niet zo om. Een schone voortent en opgeruimde caravan was prioriteit nummer een.

En waar de ene campinggast rustig van zijn koffie zit te genieten terwijl zijn vrouw aan het inpakken is, werkt het echtpaar Van der Stelt uit Noord-Brabant geroutineerd de schoonmaaklijst af. "Ik doe altijd de binnenkant van de caravan en mijn man de buitenkant", vat mevrouw Van der Stelt de rolverdeling samen. "Maar meestal help ik ook nog met de buitenkant mee." Dat deze werkzaamheden zich elke keer weer herhalen bij vertrek vindt het echtpaar niet zo'n probleem. "We hebben de hele week al genoten en niks gedaan, dus dan is dit niet zo erg."

Files? 'Je rolt gewoon mee, je stopt op tijd en je rolt weer door'