Zeeland wordt Wakker: restaurant, steenuilen en Noordzee

Ilse aan het werk op het terras (foto: Omroep Zeeland)

Jubileum restaurant Oranjeplaat

Zeven dagen per week stoppen Oscar en Ilse Geleijnse hun ziel en zaligheid in restaurant Oranjeplaat in Arnemuiden. En dat al tien jaar lang. Ondanks vele tegenslagen gaan ze er nog steeds helemaal voor. Oscar: "Op naar de volgende tien jaar, maar al die ellende hoeft er dan niet meer bij te komen hoor."

(foto: Omroep Zeeland)

Citroengele ogen

Zeeuws-Vlaanderen is een plek waar van oudsher veel steenuilen voorkomen. Maar net als in de rest van het land staat ook hier het leefgebied van de uiltjes, met hun opvallend citroengele ogen, onder druk. Zo liep het aantal broedparen in zestien jaar tijd terug van 400 naar een kleine 300.

Het informatiecentrum van het Kustlaboratorium in Waterdunen (foto: VPRO)

Grote indruk

De Belgische tv-maker Arnout Hauben liep samen met twee cameramannen 5.000 kilometer langs de kust van alle landen om de Noordzee om er verhalen op te tekenen van mensen de er wonen. Hij eindigde zijn tocht in Zeeland. Hier maakte vooral de impact van de Watersnoodramp grote indruk.

Licht bewolkt maar ook mooie opklaringen en een zonnetje (foto: Ria Brasser)

Weer

Terwijl het in de rest van het land flink bewolkt en grijs is, komt in Zeeland de zon nog heel regelmatig tevoorschijn. Het blijft ook nagenoeg droog, al kan er een vooral later op de dag een enkel spetterbuitje langskomen. Het wordt vanmiddag een graad of 18. Bekijk de laatste weersverwachtingen op omroepzeeland.nl/weer.