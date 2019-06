Belgische filmploeg onder indruk van Watersnoodverhalen

Als je te voet op zoek gaat naar verhalen moet je je overgeven aan het toeval, zegt Hauben. Dat levert ogenschijnlijk ongedwongen ontmoetingen op. In de serie zijn de de grillige kustlijnen te bewonderen via het oog van een drone, die standaard deel uitmaakt van de uitrusting van de Vlamingen.

In Zeeland wilde Hauben verhalen optekenen over de Watersnoodramp van 1953. "Achteraf heb ik denk ik minder goed ingeschat hoe diep dat hier nog leeft. Als ik de mensen aansprak zag ik letterlijk gezichten veranderen, alsof er direct beelden voor hun ogen kwamen."

Als ik mensen over de ramp aansprak, zag ik letterlijk gezichten veranderen, alsof er direct beelden voor hun ogen kwamen." Programmamaker Arnout Hauben

Zo zien we de filmploeg op Schouwen-Duiveland lopen over het Watersnoodpad. Bij de zogenoemde geschenkwoningen in Ouwerkerk ontmoet Hauben inwoner Dick Sies. Hij verloor veel familieleden tijdens de ramp, ook zijn ouders en een zusje. Via de Middelburgse Abdij gaat de tocht naar Vlissingen, waar de wandeling van 5.000 kilometer eindigt. Vandaar brengt een schip de filmploeg weer naar Antwerpen.

Heeft de provincie Zeeland verder nog een bepaalde indruk op Hauben gemaakt? "Toen we hier kwamen hadden we een lange reis langs indrukwekkende kusten achter de rug, zoals die van de Shetland Islands en de kliffen in Noorwegen. Zeeland voelde op een bepaalde manier als thuis, de identiteit is een beetje hetzelfde als de Vlaamse, de taal is vertrouwd. Ik voelde me een beetje bevrijd. Indruk maakten hier de warme ontmoetingen, en vooral dus het verhaal van de Watersnoodramp."

Op 11 juni, om 20.25 is de eerste van de twee in Nederland gefilmde delen van Rond de Noordzee te zien bij de VPRO op NPO2, 18 juni zien we de Zeeuwse ontmoetingen.