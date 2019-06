Peuters blijven weer in Zeeuws-Vlaanderen, maar voor hoe lang nog?

Het is een zonnige, maar koude dag in Heikant. Binnen op basisschool Heidepoort leest de juf voor uit Vos en Haas. Dat doet ze aan de peuters van de startgroep en de kinderen van groep 1 en 2.

Concurrentie

De startgroep is een unieke vorm van opvang en beginnend onderwijs voor peuters in Zeeuws-Vlaanderen. Bedoeld om de fikse concurrentie aan te gaan het met scholen en opvang hier net over de grens. In België gaan kinderen vanaf 2,5 jaar praktisch gratis naar school. En daar proberen ze aan deze kant van de grens iets aan te doen:

Ouders zijn tevreden over de startgroepen. Saskia de Ryck uit Heikant heeft twee kinderen op de school in Heikant. Haar dochter zit in groep 1, haar zoontje zit op de startgroep. "De startgroep is echt ontzettend fijn. Ze wennen aan de school, de kinderen en de juf. De overgang naar groep één gaat daardoor erg makkelijk."

Toch keuze voor Vlaanderen

De Ryck merkt dat andere ouders op het dorp toch nog kiezen voor opvang en school in België. "Daar kunnen de kinderen veel, lang en goedkoop naar de opvang en naar school. Maar als je het uitrekent met alle toeslagen, valt het uiteindelijke bedrag dat je hier moet betalen ook reuze mee."

Doordat de kinderen hier al jong komen, houden we ze hier in Heikant." Karel d'Haens, directeur basisschool Heidepoort

De peuters in Zeeuws-Vlaanderen houden. Dat is het doel van de startgroep. Want als ze eenmaal over de grens naar de opvang en school gaan, komen ze niet meer terug. Elke dag gaan er 1200 Zeeuws-Vlaamse kinderen voor het basis- en middelbaar onderwijs naar België.

Voortbestaan van de school

Door de peuters hier te houden, blijft de school bestaan, zegt ook Karel d'Haens, directeur basisschool Heidepoort. "De startgroep is voor onze school heel belangrijk. Doordat de kinderen hier al jong komen, houden we ze hier in Heikant. Dat is van belang voor het voortbestaan van de school."

Maar het gaat verder, in dit geval gaat het letterlijk om de kraamkamer van Zeeland, zegt de Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Directeur Rianne Vons: "Als wij verdwijnen uit de kleine kernen, verdwijnt de jonge aanwas voor de basisschool, verdwijnt uiteindelijk de school en dat tast de leefbaarheid van het dorp aan."

Ouders in Heikant zijn tevreden: "De overgang naar groep één is door de startgroep veel minder lastig" (foto: Omroep Zeeland)

Hulp uit Den Haag

Vons is tevreden over de startgroepen en zou graag willen uitbreiden met drie nieuwe groepen. Maar daarbij heeft ze hulp nodig. Want de startgroep is een proefproject: met toestemming vanuit Den Haag tot eind 2021.

De startgroepen zijn een unieke vorm van opvang en onderwijs in Nederland voor peuters. Dat tijdelijke moet eraf, vinden ze hier. En daarom wordt er druk gelobbyd in Den Haag. voor de startgroepen. Rianne Vons: "We doen dit vanuit ons platform Kindvoorzieningen dat bestaat uit de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten, 5 besturen voor primair onderwijs en 3 kinderopvangorganisaties."

Miljoenen nodig

Het gaat ook over geld. Doel is om uiteindelijk 450 peuters in de Zeeuws-Vlaamse startgroepen te krijgen. Dat kost zo'n 2 miljoen euro per jaar. Dat geld wordt nu voor een groot deel opgehoest door de regio. Het zou volgens Vons fijn zijn als Den Haag wil bijspringen financieel.

In Heikant zijn het voorleesmoment en het speelkwartier voorbij en in Den Haag ook. Tenminste dat hopen ze hier in Zeeuws-Vlaanderen. Het is tijd voor soepele regels en geld, voor het te laat is, zeggen ze in Heikant.

In Heikant zit één van de negen startgroepen van Zeeuws-Vlaanderen. Bedoeld om jonge kinderen in de regio te houden. (foto: Omroep Zeeland)