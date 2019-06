Marjon de Hond na negen jaar terug als weervrouw op landelijke tv

Marjon de Hond in het programma Herexamen (2006) (foto: ANP)

Presentator Martijn Muijs confronteerde de weervrouw met het gerucht dat ze straks weer te zien is op de landelijke televisie. Eerst wilde De Hond er nog niets over loslaten, maar later liet ze weten het leuk te vinden om voor RTL aan de slag te gaan. "Ja leuk hè? Super tof toch? Het presenteren vind ik ontzettend leuk en ik hou gewoon van het weer." Wanneer de weervrouw haar debuut maakt voor RTL, is nog niet bekend. "Dat vertel ik nog even niet."

Marjon de Hond was van 1999 tot 2009 weervrouw voor het NOS journaal. Sinds 2015 is ze weervrouw bij Omroep Flevoland. Vier jaar geleden vertelde De Hond over haar depressie en burn-out. Toen zag ze zichzelf niet terugkeren op de landelijke televisie, vertelde ze in RTL Late Night. "Het weer presenteren in een hectische nieuwsorganisatie met tien deadlines op een avond, dat hoeft niet, maar ik mis het presenteren wel."

Lees ook: