Ook Zeeuwse voetbalclubs benaderd in onderzoek naar crimineel geld

GOES-voorzitter Jos Smits (foto: Omroep Zeeland)

Volgens voorzitter Jos Smits van GOES werd zijn club zes weken geleden benaderd. "Het ging om een onderzoek Bureau Bruinsma uit Tilburg. Ze vroegen of er iemand langs mocht komen en daar heb ik mee ingestemd. We hebben zo'n twee uur zitten praten en ik heb ongeveer twintig vragen beantwoord."

Sponsors met een kruisje

Er is nog geen onderzoeksrapport naar aanleiding van het gesprek dat Smits voerde met het bureau, maar uit contact achteraf bleek volgens Smits al wel dat GOES de zaken goed op orde heeft. "We kregen complimenten", zegt de voorzitter van GOES.

Smits kreeg wel te horen dat er in het verleden bij GOES wel 'sponsors met een kruisje achter de naam' zaten. "Maar dat was een aantal jaar geleden. Toen was ik nog geen voorzitter van de club en daar weet ik dan ook niets van", zegt Smits.

Art van der Staal is na dit seizoen gestopt als voorzitter bij zijn club. (foto: Orange Pictures)

De andere Zeeuwse club op het op één na hoogste amateurniveau van Nederland, Hoek, werkte niet mee aan het onderzoek. De inmiddels gestopte voorzitter Art van der Staal zag er de noodzaak niet van in. "Ik heb wel wat mailtjes voorbij zien komen, maar had het idee dat het om een onderzoek van een stagiair ging. Het zou me ook een hoop tijd gaan kosten, dus ik heb het naast me neergelegd."

Een andere belangrijke motivatie voor Van der Staal om niet mee te doen, is het vertrouwen dat hij in de sponsorgroep van Hoek heeft. "Ik weet dat alles bij ons op orde is."

Witwassen, drugshandel en zwart betalen

Volgens zowel de NOS als NRC Handelsblad, die berichten over de conclusies van het onderzoek, hebben verschillende clubs sponsoren die opduiken in onderzoeken naar criminele activiteiten. Bij één club zou een crimineel netwerk zijn geïnfiltreerd.

Daarnaast zou het gaan om sponsoren die spelers zwart betalen of via de clubs geld witwassen of in drugs handelen. Naar aanleiding van de conclusies van de Taskforce wordt per club bekeken welke overheidsinstantie actie onderneemt.

VC Vlissingen niet benaderd

In het artikel van de NOS over het onderzoek staat dat de Zeeuwse en Brabantse clubs uit de Tweede Divisie, de Derde Divisie en de Hoofdklasse zijn benaderd. De Taskforce Zeeland Brabant bevestigt dat.

Dat zou betekenen dat ook VC Vlissingen, dat afgelopen seizoen in de Hoofdklasse op zondag speelde, in het onderzoek is meegenomen. Volgens bestuurslid Peter Snaaijer is dat niet het geval en heeft zijn club niets van het onderzoeksbureau vernomen.