Cameramuseum in Zierikzee moet geld terugbetalen

De subsidie werd verstrekt voor de periode 2016 tot en met 2019, maar afgelopen zomer ging het museum dicht. Het pand in Zierikzee waarin het museum zat, wisselde in augustus van eigenaar. Dus moest het museum op zoek naar een nieuwe locatie. Die is tot nu toe nog niet gevonden.

Niet vooraf besproken

De al betaalde subsidie van dit jaar kan nog teruggevorderd worden. Het geld dat in 2018 is overgemaakt zal niet worden teruggevorderd, meldt de gemeente. Volgens het gemeentebestuur is de sluiting van het museum niet vooraf besproken. Had het Cameramuseum dit wel had gedaan dan was er zeker geen geld beschikbaar gesteld. Het Cameramuseum krijgt weer geld van de gemeente als er een nieuwe locatie is geopend.

Het Cameramuseum Zierikzee is in mei 2012 geopend op initiatief van Bob Noomen. Noomen had ruim 40 jaar lang een fotozaak in Zierikzee en verzamelt al heel zijn leven camera's. Het museum kende een lastige start. Na een jaar bleken de bezoekcijfers te laag en ging het museum bijna failliet.

Toekomst onzeker

Een overeenkomst met de huurbaas en nieuwe sponsoren bleken destijds in 2015 de redding. Nu de overeenkomst met de huurbaas is weggevallen, is de toekomst voor het museum onzeker. Die toekomst hang er dus volledig van af of er een nieuwe locatie gevonden kan worden.

