'Onbekende jeugdfoto Annie M.G. Schmidt ontdekt'

Onbekende foto van Annie M.G. Schmidt opgedoken (foto: Zeeuws Archief)

Op 20 mei was het precies 108 jaar geleden dat schrijfster Annie M.G. Schmidt in Kapelle werd geboren. Op die dag werd toevallig de foto op internet geplaatst door iemand die hem had gevonden in een album van haar opa en oma. Te zien zijn enkele vrouwen in klederdracht, een man en een klein meisje.

Zeer waarschijnlijk

Sommigen meenden dat het meisje de bekende schrijfster is. De Heemkundige Kring vroeg amateur-historicus Gerard Lepoeter om raad. Lepoeter heeft Annie en haar ouders goed gekend en hij noemt het 'zeer waarschijnlijk' dat het kleine meisje Annie M.G. is. De foto zou dan dateren van omstreeks 1918.

In die tijd was er een dameskoor. De Heemkundige Kring vond de foto ook in de Beeldbank Kapelle van het Zeeuws Archief met omschrijving: "De Hervormde meisjesvereniging te Kapelle. Vooraan tweede van links: Maatje de Groene, derde van links mevrouw Schmidt, de moeder van Annie M.G. Schmidt." Lepoeter bevestigt deze lezing.

Uitleg

De Heemkundige Kring heeft de foto op Facebook gezet, met een uitgebreide uitleg waarom het waarschijnlijk om de beroemde kinderboekenschrijfster Annie M.G. Schmidt gaat.