Zeeuwse delegatie naar Amerikaanse staat Michigan

De Amerikaanse staat Michigan (foto: Wapcaplet)

Een bezoek aan de VS door Zeeuwse bestuurders vindt wel vaker plaats vanwege de uitreiking van de Four Freedoms Awards van de Roosevelt Foundation. Ook dit jaar gebeurt dat op 5 oktober in New York. Maar de week voorafgaand aan de uitreiking zijn commissaris Polman en de gedeputeerden Van der Maas en Pijpelink in Michigan te vinden.

Uien, aardappelen en onderwijs

Het wordt een uitwisselingsbezoek bedoeld om contacten op te doen en wederzijdse kansen te signaleren. "Het kan interessant zijn voor Zeeuwse bedrijven in de agrosector - met name op het gebied van aardappelen- en uienteelt - maar ook voor cultuur- en onderwijsinstellingen. We gaan kijken waar we van elkaar kunnen leren en hoe we kunnen samenwerken", zegt Polman.

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra (foto: ANP)

Het initiatief komt van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra, die opgroeide in Michigan. Zoals zijn naam al aangeeft is Hoekstra oorspronkelijk van Nederlandse afkomst. Zijn vrouw heeft zelfs voorouders in het Zeeuwse. Hoekstra was in maart op werkbezoek bij de Provincie Zeeland en toen ontstond enthousiasme voor het idee.

Zeeuwse roots

Michigan is voor Zeeland interessant, maar ook andersom. "Er zijn veel Zeeuwen naar Michigan geëmigreerd", zegt Polman. "Daardoor zijn er altijd banden blijven bestaan. Er is zelfs een plaatsje Zeeland in Michigan." De commissaris van de Koning roept Zeeuwse bedrijven die interesse hebben van harte op mee te gaan met de delegatie.

Interview met Han Polman over Zeeuwse delegatie naar Michigan