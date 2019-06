Bingo! Hoe nummer 69 deze buurt een stukje beter maakt

Wie de site van de bingo bezoekt, krijgt de indruk met een commerciële organisatie van te doen te hebben. "We ogen commercieel, maar zijn het niet. Een deel van de opbrengst gaat terug naar de wijk. En als je niet commercieel oogt, werkt het niet", legt organisator Michel Pieters uit. De wijk waar het geld naartoe gaat, is Bossenburg in Vlissingen. De bingo-opbrengst is een aanvulling op de waarderingssubsidie die de wijk krijgt van de gemeente.

Bingogeld

Het bingogeld zorgt er onder meer voor dat activiteiten rond Pasen en Koningsdag in Bossenburg gratis toegankelijk zijn. Het schoolplein in de wijk krijgt een jaarlijks budget van 750 euro en er is met het bingogeld een moestuin aangelegd.

Behalve bingo, is er ook muziek, entertainment en sketches (foto: Omroep Zeeland)

Het grootste deel van het geld gaat terug naar de organisatie van de bingo. "Want het is echt een grote productie", zegt Pieters. Iedere maand heeft de bingo een ander thema en worden de acts en het eten daarop aangepast. Dat heeft wel als gevolg dat hij drie keer per week repeteert met zijn achtergrondkoor, om alles tot in de puntjes voor te bereiden.

Sketches

Daarnaast verzorgt hij samen met Jerry de Keirsmaeker ook de sketches. "Wij zijn wel een beetje de André van Duin en Frans van Dusschoten. We improviseren veel en daar ligt onze kracht." Daarvoor oefent hij maar een keer voor, om de sketches spontaan te houden. "Voor het draaien van de ballen hebben we niet echt oefening nodig."

Iedere maand heeft de bingo een ander thema (foto: Omroep Zeeland)

De bingoavond valt in de smaak bij het publiek, want de avonden zijn op voorhand steeds vaker en sneller uitverkocht. Alleen in het voorjaar is er een dipje in het aantal reserveringen, "omdat mensen dan niet op voorhand iets willen reserveren als ze eventueel ook kunnen barbecueën", zegt Pieters.

De bezoekers van de bingo komen allang niet meer uit Bossenburg alleen. "Ze komen echt overal vandaan. Vanuit Zelzate tot uit de kanten van Breda en Schiedam", somt De Keirsmaeker de windstreken op waar de bingoërs vandaan komen. Het succes van de bingo is bij andere gemeenten opgevallen.

Grotere zaal

Er zijn gesprekken gevoerd om de bingo ook op andere plekken te organiseren, maar verder dan een gesprek zijn Pieters en De Keirsmaeker niet gekomen. "We willen er eerst voor zorgen dat deze bingo in Vlissingen goed staat en dan pas willen we verder kijken."

Dit succes doet Pieters en De Keirsmaeker wel dromen van grotere zalen. Nu hebben ze plek voor 130 bezoekers, maar ze willen meer. "Daarbij denken we aan CCXL en het Arsenaaltheater", zalen met een veel grotere capaciteit dan de huidige locatie.