Vlissings huis volledig in oranje gehuld voor de leeuwinnen

De aftrap van het WK-vrouwenvoetbal vond vanmiddag plaats in het Franse Le Havre waar de 'Oranje Leeuwinnen' de strijd aanbonden met het vrouwenteam van Nieuw-Zeeland. Naar verwachting waren zo'n vijfduizend fans meekomen om de Nederlandse vrouwen een steuntje in de rug te geven. Als regerend Europees kampioen, wordt er veel van het Nederlandse vrouwenteam verwacht.

Leeuwenknuffels

En dat is waarom het huis van Louwerse bedekt is met oranje ballonnen, oranje slingers en oranje leeuwenknuffels. "Normaal gesproken staat het huis ook vol met vrienden, maar ja, de wedstrijd begon om 15.00 uur, dus veel mensen moesten gewoon werken. We zijn nu met z'n vieren en wij gingen daarentegen wel gewoon supporten, maar dat is denk ik wel duidelijk zo", aldus Louwerse.

Hij heeft jaren gedaan over het verzamelen van zijn oranje spullen. "Het komt echt overal vandaan. Sommige spullen heb ik gekregen, maar sommige spullen kocht ik bijvoorbeeld tien jaar geleden en heb ik nu nog steeds!"

Angelique Duvekot en John Louwerse zitten klaar voor de voetbalwedstrijd (foto: Omroep Zeeland)

Louwerse kleurt zijn huis al 35 jaar oranje als de Nederlandse ploeg moet spelen. Sinds 2017 is zijn van mannenvoetbal ook overgeslagen naar het vrouwenvoetbal. "Ik kom hier al 33 jaar over de vloer en wij kijken iedere wedstrijd samen", vertelt goede vriendin Angelique Duvekot, die naast hem op de bank is neergestreken in een compleet oranje tenue. "Hoe dat dan gaat al ze scoren? Zo!", schreeuwend rennen de vrienden de oranje versierde kamer uit naar buiten.

Winst

Of het nou aan de huis-en tuinversieringen van Louwerse lag of niet, de Leeuwinnen wonnen vanmiddag in de extra tijd met 1-0. Om 17.00 uur was de wedstrijd afgelopen. Zaterdag spelen de vrouwen tegen de voetbalsters uit Kameroen in de Franse stad Valenciennes. Het huis van Louwerse blijft daarom oranje kleuren, hopend op de volgende overwinning.