Veel Walcherse ringrijders zijn vrij op derde pinksterdag

Vroeger kregen knechten op derde pinksterdag een dagje vrij en mochten de paarden meenemen om iets leuks te gaan doen. Op die manier is het ontstaan en de vier dorpen op Walcheren houden het graag in stand. "Ik kan geen jaar zonder voorstellen, we nemen altijd vrij om dit gezellig met z'n allen te kunnen doen", vertelt Bartjan Volmer, voorzitter van Ringrijdersvereniging Nieuwland.

Jubileum

Het is de 195e keer dat de traditie in Nieuwland wordt voortgezet en voor deelnemer Ko Kwekkeboom is dat een jubilieum. "Ik doe dit jaar voor de 40e keer mee en blijf zo lang mogelijk meedoen om het goede voorbeeld te geven en de traditie in ere te houden", zegt hij.

Derde pinksterdag werd in Oost-Souburg ook gevierd met het traditionele ringrijden

In Oost-Souburg waren de ringrijders nog tot het einde van de middag in de weer, maar de organisatie merkt dat de belangstelling voor het evenement onder de bezoekers afneemt. "Tien jaar geleden waren heel veel bedrijven gewoon dicht, maar helaas is die traditie verdwenen", vertelt Jolanda Pladdet van de Souburgse Ringrijders Vereniging.

Trouwe bezoekers

Omdat de toeschouwers ook een dagje vrij moeten vragen trekt het evenement wel trouwe bezoekers. "Ik weet niet beter dan dat mijn moeder me ook meenam naar het ringrijden op derde pinksterdag, dus vandaar dat ik vind dat ik het moet voortzetten", zegt Dorien Blom. Samen met haar kinderen kwam ze een paar uurtjes kijken om de ringrijders aan te moedigen. "We hebben zelf ook paarden dus ik hoop ooit dat mijn kinderen op 'Pienkster drie' mee kunnen doen", aldus Blom.

